SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, no domingo (12), em Maringá (PR), seis oliveiras centenárias de grande porte que eram transportadas da Argentina para Herculândia, no interior de São Paulo, sem qualquer tipo de documentação de importação ou fitossanitária.

Segundo os policiais, as árvores, com troncos retorcidos, eram destinadas a projetos de paisagismo de alto padrão e são avaliadas em até R$ 100 mil cada.

Elas foram encontradas no baú de uma carreta, no km 3 da BR-376, durante uma fiscalização em que houve abordagem ao motorista.

O homem confirmou que transportava árvores, mas não sabia a espécie e não apresentou a documentação fiscal obrigatória.

Esse tipo de planta exige autorizações específicas de órgãos ambientais, sanitários e aduaneiros. O transporte irregular, de acordo com a PRF, representa risco à agricultura e ao meio ambiente.

O motorista da carreta foi preso em flagrante por contrabando e levado à Polícia Federal de Maringá. As árvores foram depositadas em um galpão da Receita Federal.