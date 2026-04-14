O Ministério Público de Minas Gerais denunciou um homem de 37 anos por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, em Morro do Pilar, na região Central do estado.

De acordo com a denúncia, o relacionamento durou cerca de seis meses e terminou em outubro de 2025. Após a separação, o suspeito passou a ameaçar a vítima, tanto pessoalmente quanto por mensagens, incluindo declarações de que iria matá-la e também pessoas próximas.

O caso mais grave ocorreu em fevereiro deste ano, durante o período de carnaval. Segundo as investigações, a vítima estava com o atual namorado quando o carro em que estavam foi atingido de forma intencional pelo veículo conduzido pelo suspeito.

Após o impacto, a mulher desceu do carro e tentou conversar com o ex-companheiro. Ao se virar para retornar ao veículo, foi atingida pelo automóvel. Conforme a apuração, o suspeito teria acelerado e passado por cima da vítima, que foi arrastada por vários metros.

A vítima sobreviveu após receber atendimento médico.

O homem foi denunciado por ameaça e por tentativa de homicídio qualificado, na forma de feminicídio.

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