SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma van escolar caiu em uma ribanceira na manhã de hoje na rodovia RJ-155, em Angra dos Reis (RJ).

O veículo caiu por volta das 6h na região de Serra D'Água. Conforme imagens do local, divulgadas nas redes sociais, o ponto da estrada era de curva e o asfalto estava com inúmeros buracos, com cones de sinalização ao lado.

Até o momento, foram confirmadas 11 vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, oito delas tiveram ferimentos leves e outras três estavam em estado moderado.

Crianças e adultos estavam no transporte. Ainda não se sabe, no entanto, quantos eram os ocupantes nem a identidade deles.

Acidente está sendo atendido neste momento. O socorro está sendo realizado por equipes do Quartel de Angra dos Reis (10º GBM), com o apoio de viaturas de salvamento, combate a incêndio, resgate e atendimento pré-hospitalar.

O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Angra dos Reis e aguarda retorno.