Durante a conversa, Mercadante fala sobre o lucro recorde do BNDES, avalia a importância do aumento da segurança no setor bancário diante do crescimento de golpes e crimes financeiros e comenta a autonomia da Polícia Federal em investigações relacionadas a fraudes. O presidente do banco também analisa a necessidade de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e compartilha leituras sobre o cenário político e eleitoral brasileiro.
Economista, professor e ex-ministro, Aloizio Mercadante traz ao programa uma leitura ampla sobre o papel do crédito público no fortalecimento da economia nacional, a atuação do BNDES em projetos estratégicos e os desafios institucionais do país em um contexto de transformações econômicas e tecnológicas.
Aloizio Mercadante Oliva é economista formado pela Universidade de São Paulo (USP), mestre e doutor em Economia pela Unicamp, onde também atuou como professor. Teve papel ativo na vida acadêmica e sindical e participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Ao longo da trajetória pública, foi deputado federal, senador da República por São Paulo, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro da Educação, ministro-chefe da Casa Civil e presidente da Fundação Perseu Abramo. Atualmente, preside o BNDES, instituição estratégica para o financiamento do desenvolvimento econômico e social do país.
Programa
Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil e se destaca pela escuta atenta e pelo espaço dedicado à análise aprofundada de temas políticos, econômicos e sociais. A atração integra a estratégia da EBC de fortalecer o jornalismo público, ampliar o debate qualificado e contribuir para a formação crítica da audiência.
Serviço
Na Mesa com Datena com Aloizio Mercadante - Terça-feira, 14, às 21h, na TV Brasil
Ao vivo e on demand
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