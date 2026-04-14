SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar foi baleado em tentativa de assalto, na noite de segunda-feira (13), em Diadema, na Grande São Paulo. Ninguém foi preso.

Imagens de câmera de monitoramento registram o momento em que o PM, de 37 anos, à paisana, passeava com um cachorro na rua Professor Evandro Caiafa Esquivel, no bairro Chácara Hungara.

Ele demonstrava estar atento à movimentação ao redor e notou quando dois homens se aproximavam em uma motocicleta. O PM viu que o homem que estava na garupa carregava uma arma.

O agente rapidamente sacou a arma e houve troca de tiros. Ele foi atingido por um disparo na região da virilha.

Não há informação se algum dos criminosos também foi atingido. Eles fugiram na sequência, sem levar nenhum pertence do policial.

O militar foi socorrido e levado para o Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgia e se recupera, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A placa da moto foi captada por câmeras. Agentes da Polícia Militar fizeram buscas e localizaram a moto em uma casa. O veículo, dois celulares e capacetes foram apreendidos.

Dois suspeitos foram identificados e são investigados.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado no 3º DP de Diadema, onde as investigações continuam.