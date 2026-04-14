SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta segunda-feira (13), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, suspeito de cobrar R$ 10 mil de uma turista britânica por um churrasquinho.
O suspeito enganou a vítima na hora de pagar a conta. Ele usou uma máquina de cartão adulterada para cobrar um valor cem vezes maior pelo produto.
O homem integra uma quadrilha que ataca turistas estrangeiros. Segundo a Polícia Civil, o grupo atua nas praias da zona sul carioca, como Copacabana, Ipanema e Arpoador.
Turistas tchecos e argentinos já caíram no golpe. As investigações apontam que os criminosos focam em visitantes internacionais que frequentam a orla do Rio.
Os falsos ambulantes induzem o cliente a digitar a senha às cegas. Eles manipulam o equipamento para evitar que a vítima confira o valor na tela antes de efetuar o pagamento.
As máquinas ficam pré-programadas com valores altos. O prejuízo financeiro só costuma ser percebido pelas vítimas horas depois da compra.