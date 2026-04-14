SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 49 anos foi encontrada morta após ser atacada pelo próprio cão, da raça pitbull, na noite de ontem em Bacabal (MA).

Maria José Mariano sofreu o ataque por volta das 21h quando dava banho no animal. O corpo dela foi encontrado dentro do banheiro na Fazenda Santa Clara, no Povoado Cordeiro, na rodovia BR-316, segundo informações dos Bombeiros.

O esposo da vítima, que também estava no local, chamou o socorro. Quando os socorristas chegaram à região rural, no entanto, encontravam a mulher já morta.

O homem, por sua vez, estava escondido dentro de um dos cômodos da casa. Momentos antes, o cão também teria tentado lhe atacar. Ele começou a pedir socorro ao ver que o pitbull entrava e saía do imóvel

Cachorro estava agitado e agressivo, de acordo com agentes. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros disseram ter tentado conter o cão, que impedia o acesso ao imóvel, mas sem sucesso.

O animal foi baleado e morreu. "Diante da situação de iminente perigo, e após tentativas de contenção sem êxito, foi necessário o uso de arma de fogo para neutralizar o animal e evitar novos ataques", escreveu a PM em nota.

Na sequência, a residência foi deixada em segurança. "O caso foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis", acrescentou a corporação.