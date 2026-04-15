A cineasta experimental do vídeo norte-americana Cecelia Condit é o segundo destaque. A videomaker executou trabalhos mais importantes no campo do cinema experimental, com curtas como Talvez em Michigan e Debaixo da pele.

A terceira homenageada será a atriz brasileira Gilda Nomacce, considerada a rainha do grito e reconhecida por seus papéis no cinema desse gênero no país. Gilda ministrará uma aula ao público inscrito.

A programação marca presença da produção brasileira contemporânea com a pré-estreia de Love Kills, de Luiza Schelling Tubaldini; sessões especiais de Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar, e de O despertar de Lilith, de Monica Demes; além de curtas-metragens estrelados por Gilda Nomacce.

Baile macabro

E, no dia 17 de abril, ocorre a festa gótica Noite no Museu - Mestras do Macabro. O evento começará com a pré-estreia de Love Kills, de Luiza Schelling Tubaldini, que conversa com o público após a sessão.

Às 23h, Ana Cañas apresenta o show Rita Total. Na sequência, DJ Cammy comanda a pista de dança.

Vai ser uma noite temática com as vampiras. Acho que vai ser super legal, disse Beatriz Saldanha, ao convidar as pessoas a comparecerem vestidas a caráter.

Ingressos para a festa gótica podem ser encontrados na bilheteria física e no site do CCBB.

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