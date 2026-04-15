O Brasília International Film Festival (BIFF) divulgou nesta quarta-feira (15) os filmes selecionados e a programação gratuita que será exibida no Cine Brasília, na capital federal, de  29 de abril a 3 de maio. 

Cena do filme A Sombra do Meu Pai (Nigéria), que será exibido no BIFF 2026.

Em sua nona edição, o festival recebeu mais de 800 inscrições e foram selecionados para a Mostra Competitiva: 

  • Revoada Versão Steampunk, de Ducca Rios 
  • Veias Abertas, de Fernando Mamari 
  • Hungria, A Escolha de Um Sonho, de Cristiano Vieira e Izaque Cavalcante 
  • Alpha, de Julia Ducournau 
  • A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr 
  • O roubo/The Theft Canadá

O curador do festival, Miguel Barbieri, destaca o equilíbrio da seleção, que valoriza tanto autores já reconhecidos internacionalmente quanto novos realizadores. 

A presença de nomes como Julia Ducournau, vencedora da Palma de Ouro em Cannes, ao lado de estreantes como Akinola Davies Jr, mostra exatamente o que o BIFF busca: ser um espaço de encontro entre trajetórias e futuros possíveis do cinema

A edição de 2026 do BIFF vai homenagear a produtora Gullane, que terá três filmes exibidos no festival. Entre eles, está a animação Arca de Noé, que fará parte da Mostra BIFF Júnior, voltada ao público infantojuvenil. Outra homenagem será à cineasta brasiliense Cibele Amaral

Confira a programação completa do BIFF 2026:

29/4  

18h Coquetel de Abertura 

20h - Momento Trágico, de Cibele Amaral (Brasil). Duração: 17min. Classificação: 16 anos;

20h - Fanon, de Jean-Claude Barny (França). Duração: 133min. Classificação: 16 anos;

30/4

Mostra BIFF Júnior

17h O Segundo Diário de Paulina P., de Neven Hitrec (Croácia, Sérvia, Eslovênia). Duração: 78min. Classificação: Livre;

Mostra Competitiva

19h - Revoada Versão Steam Punk, de Ducca Rios (Brasil). Duração: 81 min. Classificação: 16 anos.

21h - Alpha, de Julia Ducournau (França). Duração: 128 min Classificação: 16 anos.

1/5

Mostra Adélia Sampaio

13h - Vasta Natureza de Minha Mãe, de Inez dos Santos e Thoti. Duração: 79 min. Classificação: 16 anos .

Mostra BIFF Júnior

15h Salum, de TM Malones  (Filipinas). Duração: 77min. Classificação: Livre. 

Homenagem à Gullane

17h - Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert. Duração: 110 min. Classificação: 12 anos. 

Mostra Competitiva

19h - Hungria, A Escolha de Um Sonho, de Cristiano Vieira, Izaque Cavalcante (Brasil). Classificação: 16 anos.

21h The Theft - O Roubo, de Aisha Jamal (Canadá). Duração: 85min. Classificação: 16 anos

2/5

13h - Mansos, de Juliana Segóvia. Duração: 20min 

Mostra Adélia Sampaio

13h - Me Farei Ouvir, de Bianca Novais, Flora Egécia. Duração: 30min. Classificação: 16 anos.

Sessão Especial

15h - Doval: O Gringo Mais Carioca do Futebol, de Federico Bardini, Sérgio Rossini (Brasil). Duração: 82min Classificação: 14 anos.

Mostra BIFF Júnior

17h - Arca de Noé, de Sérgio Machado e Alois Di Leo (Brasil). Duração: 101min.  Classificação: Livre.

Mostra Competitiva

19h - A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr (Nigéria). Duração: 93min. Classificação: 16.

21h - Veias Abertas, de Fernando Mamari (Brasil). Duração: 75min Classificação: 16 anos

3/5

Homenagem a Cibele Amaral

13h - Por que você não chora?, de Cibele Amaral. Duração: 104min. Classificação: 16 anos. 

15h - O Socorro Não Virá, de Cibele Amaral (Brasil); Duração: 102 min. Classificação: 16 anos.

Sessão Especial

17h - Encruzilhada Sonora, de Márcia Viviane Witczak, Vini Spindola (Brasil). Duração: 61min. Classificação: Livre.

Homenagem a Gullane

18h O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburguer (Brasil). Duração: 107 min. Classificação: 10 anos. 

20h - Cerimônia de Premiação

 

