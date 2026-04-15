Em sua nona edição, o festival recebeu mais de 800 inscrições e foram selecionados para a Mostra Competitiva:
- Revoada Versão Steampunk, de Ducca Rios
- Veias Abertas, de Fernando Mamari
- Hungria, A Escolha de Um Sonho, de Cristiano Vieira e Izaque Cavalcante
- Alpha, de Julia Ducournau
- A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr
- O roubo/The Theft Canadá
O curador do festival, Miguel Barbieri, destaca o equilíbrio da seleção, que valoriza tanto autores já reconhecidos internacionalmente quanto novos realizadores.
A presença de nomes como Julia Ducournau, vencedora da Palma de Ouro em Cannes, ao lado de estreantes como Akinola Davies Jr, mostra exatamente o que o BIFF busca: ser um espaço de encontro entre trajetórias e futuros possíveis do cinema
A edição de 2026 do BIFF vai homenagear a produtora Gullane, que terá três filmes exibidos no festival. Entre eles, está a animação Arca de Noé, que fará parte da Mostra BIFF Júnior, voltada ao público infantojuvenil. Outra homenagem será à cineasta brasiliense Cibele Amaral.
Confira a programação completa do BIFF 2026:
29/4
18h Coquetel de Abertura
20h - Momento Trágico, de Cibele Amaral (Brasil). Duração: 17min. Classificação: 16 anos;
20h - Fanon, de Jean-Claude Barny (França). Duração: 133min. Classificação: 16 anos;
30/4
Mostra BIFF Júnior
17h O Segundo Diário de Paulina P., de Neven Hitrec (Croácia, Sérvia, Eslovênia). Duração: 78min. Classificação: Livre;
Mostra Competitiva
19h - Revoada Versão Steam Punk, de Ducca Rios (Brasil). Duração: 81 min. Classificação: 16 anos.
21h - Alpha, de Julia Ducournau (França). Duração: 128 min Classificação: 16 anos.
1/5
Mostra Adélia Sampaio
13h - Vasta Natureza de Minha Mãe, de Inez dos Santos e Thoti. Duração: 79 min. Classificação: 16 anos .
Mostra BIFF Júnior
15h Salum, de TM Malones (Filipinas). Duração: 77min. Classificação: Livre.
Homenagem à Gullane
17h - Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert. Duração: 110 min. Classificação: 12 anos.
Mostra Competitiva
19h - Hungria, A Escolha de Um Sonho, de Cristiano Vieira, Izaque Cavalcante (Brasil). Classificação: 16 anos.
21h The Theft - O Roubo, de Aisha Jamal (Canadá). Duração: 85min. Classificação: 16 anos
2/5
13h - Mansos, de Juliana Segóvia. Duração: 20min
Mostra Adélia Sampaio
13h - Me Farei Ouvir, de Bianca Novais, Flora Egécia. Duração: 30min. Classificação: 16 anos.
Sessão Especial
15h - Doval: O Gringo Mais Carioca do Futebol, de Federico Bardini, Sérgio Rossini (Brasil). Duração: 82min Classificação: 14 anos.
Mostra BIFF Júnior
17h - Arca de Noé, de Sérgio Machado e Alois Di Leo (Brasil). Duração: 101min. Classificação: Livre.
Mostra Competitiva
19h - A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr (Nigéria). Duração: 93min. Classificação: 16.
21h - Veias Abertas, de Fernando Mamari (Brasil). Duração: 75min Classificação: 16 anos
3/5
Homenagem a Cibele Amaral
13h - Por que você não chora?, de Cibele Amaral. Duração: 104min. Classificação: 16 anos.
15h - O Socorro Não Virá, de Cibele Amaral (Brasil); Duração: 102 min. Classificação: 16 anos.
Sessão Especial
17h - Encruzilhada Sonora, de Márcia Viviane Witczak, Vini Spindola (Brasil). Duração: 61min. Classificação: Livre.
Homenagem a Gullane
18h O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburguer (Brasil). Duração: 107 min. Classificação: 10 anos.
20h - Cerimônia de Premiação
