As embarcações em atividade de pesca de arrasto, prática proibida em razão do período de defeso do camarão.

Com a interceptação das embarcações, foi possível liberar os camarões que ainda estavam vivos. A constatação das irregularidades permitiu a prisão em flagrante dos quatro pescadores, cada um deles responsável por uma embarcação.

As ações foram realizadas pela Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis, em conjunto com o Núcleo Especial de Polícia Marítima da PF, que patrulhavam áreas consideradas estratégicas para a prevenção e repressão à pesca ilegal.

O camarão apreendido foi doado à Associação Pestalozzi de Angra dos Reis (APAR).

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis e autuados pelo crime de pesca ilegal, tipificado na Lei de Crimes Ambientais, com pena que pode chegar até três anos de detenção.

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