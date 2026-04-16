SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O ex-deputado federal Uldurico Junior (MDB) foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira (16) sob suspeita de envolvimento em um episódio de fuga em massa no Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

Ele foi detido na Praia do Forte, balneário no litoral norte do estado, no âmbito da Operação Duas Rosas, deflagrada pelo Ministério Público.

A reportagem entrou em contato com defesa de Uldurico por telefone e por mensagens, mas não obteve retorno até o início da tarde desta quinta.

As investigações apontam que o ex-deputado teria negociado com uma facção criminosa para facilitar a fuga do traficante Ednaldo Pereira de Souza, o Dada, líder do Primeiro Comando de Eunápolis, facção local que tem vínculo com o Comando Vermelho.

O elo entre o ex-deputado e o traficante seria a então diretora do presídio, Joneuma Silva Neres, que teria sido indicada para o cargo por Uldurico. As investigações apontaram que ambos se reuniram em mais de uma ocasião dentro da sala da diretora.

Em troca de facilitar a fuga, Uldurico teria recebido a promessa de R$ 2 milhões do grupo criminoso, mas as investigações apontam que apenas R$ 300 mil teriam sidos efetivamente pagos.

A fuga de Dada aconteceu em dezembro de 2024, quando um grupo de homens armados invadiu o conjunto penal e permitiu a fuga de 16 presos.

Segundo as investigações, Dada atualmente está no Rio de Janeiro, de onde continua comandando ações criminosas na região de Eunápolis.

Na época da fuga do Conjunto Penal, o Governo da Bahia instaurou uma sindicância e afastou a então diretora do presídio, Joneuma Silva Neres. Em janeiro de 2025, ela foi presa sob suspeita de ter facilitado a ação dos criminosos.

O mandado de prisão de Uldurico Junior foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Eunápolis. Também foram cumpridos mandados de busca em Salvador, Camaçari, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro contra um ex-vereador de Eunápolis e um advogado.

A fuga dos internos não teria ocorrido de forma isolada, mas estaria inserida em um contexto de articulação criminosa estruturada, aponta o Ministério Público. A ação envolveria integrantes da organização criminosa e o ex-deputado federal, que teria se aproveitado de sua influência política e institucional.

O nome Duas Rosas faz referência ao termo usado pelo grupo criminoso para se referir a propina. Segundo a Promotoria, a expressão rosa era utilizada de forma codificada para se referir a dinheiro, aparecendo em diálogos com expressões como "quando as rosas vão chorar" ou "choram as rosas".

Uldurico Junior foi deputado federal por dois mandatos. Em 2014, ele foi eleito na época o deputado federal mais jovem do Brasil, com 22 anos, pelo PTC. Foi reeleito na eleição seguinte, mas não conseguiu renovar o mandato em 2022.

Há dois anos, foi candidato a prefeito de Teixeira de Freitas, cidade do extremo sul do estado, com o apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT), mas não conseguiu se eleger.