SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nove praias do litoral de São Paulo estão impróprias para banho, segundo relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgado hoje, às vésperas do feriado de Tiradentes.

A lista de praias impróprias para banho inclui pontos em Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião, Guarujá e São Vicente. Veja:

Ubatuba: Lázaro, Rio Itamambuca e ItaguáIlhabela: Viana e Barreiros SulSão Sebastião: São FranciscoGuarujá: PerequêSão Vicente: Gonzaguinha e PrainhaComo a Cetesb faz a classificação

A classificação de balneabilidade é feita com base na presença de bactérias na água. O objetivo é orientar banhistas sobre as condições para banho de mar.

O resultado do monitoramento é atualizado semanalmente. A recomendação da Cetesb é de não tomar banho nas águas das praias que estiverem sinalizadas como impróprias, já que elas podem causar riscos à saúde dos banhistas.