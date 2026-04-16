SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo suspeito de enviar drogas do Brasil para a Espanha é alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã de nesta quinta-feira (16).

Um mandado de prisão temporária e dois de busca e apreensão foram cumpridos em território nacional. A ação, chamada Operação Trillizas, é uma parceria da Polícia Federal com a Polícia Nacional Espanhola.

Durante as diligências, a PF apreendeu uma pistola com numeração suprimida com um suspeito. Além de tráfico internacional de drogas, ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo.

Na Espanha um laboratório de cultivo de maconha foi desarticulado. Segundo a PF, foram apreendidas 306 plantas e 40 mil euros (equivalente a R$ 235 mil) também foram apreendidos. A PF não deu informações sobre prisões no país estrangeiro.

A investigação começou após a identificação do envio de três malas com cocaína em um voo de São Paulo para Barcelona, em novembro de 2025. A droga foi apreendida por autoridades espanholas na chegada ao destino.

O intercâmbio de informações entre as polícias dos dois países levou à identificação do responsável pelo envio da carga. O homem, que foi o alvo do mandado de prisão de hoje, não teve a identidade divulgada.