SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma empresa de processamento de pagamentos aberta por sócios chineses no Brasil foi o principal meio para a receptação do dinheiro de apostas ilegais que beneficiou funkeiros e influenciadores em um esquema bilionário, segundo a investigação da Polícia Federal.

A Golden Cat Processamento de Pagamentos Ltda. movimentou centenas de milhões de reais e funcionou "como eixo central" da captação de valores, diz a decisão da Justiça Federal que autorizou a Operação Narco Fluxo, com base nos relatórios apresentados pelos agentes.

O dinheiro ilícito -que incluiria também os lucros do tráfico de drogas, estelionato digital e rifas ilegais- passou por uma rede de empresas de fachada e contas bancárias de laranjas até voltar ao patrimônio de pessoas como Ryan Santana dos Santos (o MC Ryan SP) e Marlon Brendon Silva (o MC Poze do Rodo) na forma de carros, helicópteros, mansões e outros itens de luxo, segundo a PF.

Parte do fluxo do dinheiro teria sido direcionada para o exterior (o que pode caracterizar o crime de evasão de divisas) e passado inclusive pelo investimento em criptoativos.

A Golden Cat é alvo de centenas de ações judiciais no Brasil e de milhares de reclamações em sites especializados em defesa do consumidor. Na maior parte dos processos revisados pela reportagem, usuários de sites de casas apostas reclamam que tiveram seu dinheiro retido.

Vários disseram que, ao tentar retirar os valores da conta nas plataformas de bets, recebiam mensagens afirmando que era necessário fazer depósitos com o valor equivalente para ter o saque autorizado. Alguns relatam que não conseguiram ter acesso ao dinheiro mesmo após realizar os depósitos solicitados.

Os representantes da empresa não foram localizados. A reportagem tentou contato com a empresa por dois endereços de email e dois telefones cadastrados em nome dela na tarde desta quarta-feira (15). As ligações não completaram e os emails informados nos cadastros estavam desativados.

A reportagem também não conseguiu contato com advogados da empresa pois não encontrou processos em que, acionada judicialmente, tenha constituído defesa. Certidões enviadas por oficiais de Justiça sem que tenham conseguido notificar representantes das empresas sobre os processos demonstram dificuldade em encontrá-los.

São ao menos 213 processos protocolados contra a Golden Cat nos tribunais desde o início de 2024. Eles tratam de acusações principalmente por práticas abusivas ao direito do consumidor, dano patrimonial e moral, além de práticas abusivas de contrato.

Na plataforma Reclame Aqui, foram registradas mais de 2.300 reclamações contra ela. A maioria dos relatos trata de saques que não foram enviados às contas bancárias dos usuários.

A maioria das reclamações na plataforma ocorreu em 2024. Em dezembro daquele ano, a Golden Cat encerrou uma de suas inscrições no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). A empresa ainda mantém um cadastro ativo, com endereço declarado em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

Em ao menos um dos processos judiciais, o autor da ação narra que havia sido contratado informalmente para uma vaga de trabalho mas acabou tornando-se vítima de estelionato.

O homem, um almoxarife de 52 anos que vive em Juiz de Fora (MG), afirma que recebeu uma oferta de trabalho por meio de um aplicativo de mensagens, afirmando que poderia ganhar dinheiro por selecionar um produto em uma plataforma de compras e enviar uma imagem da tela do computador ou celular comprovando que havia cumprido a tarefa -sem efetivamente completar a compra.

Os primeiros pagamentos, de R$ 7 por produto selecionado, foram depositados. As tarefas repassadas pelo contratante, porém, foram mudando ao longo tempo.

O almoxarife conta, na petição apresentada à Justiça, que começou a receber pedidos para que depositasse valores em contas bancárias vinculadas à Golden Cat para receber de volta quantias maiores. No entanto isso nunca aconteceu.

Ele relatou ter tido um prejuízo de R$ 3.662 com os depósitos, mas acabou desistindo de prosseguir com a ação, sem apresentar justificativa. Outras pessoas que processaram a Golden Cat relatam prejuízos bem maiores -a reportagem encontrou um caso de uma mulher que relatou ter perdido R$ 42 mil.

Xizhangpeng Hao e Sun Chunyang, proprietário e ex-sócio administrador da empresa, foram alvos de mandados de prisão da Justiça Federal em meio à Operação Narco Fluxo, deflagrada nesta quarta-feira (15). A Polícia Federal não divulgou se eles foram encontrados e presos na ação.

Ambos também foram sócios da Cash Pay Meios de Pagamento, que foi alvo de um pedido de quebra de sigilo bancário na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets no Congresso Nacional.

Os dados da investigação apontam que a Golden Cat faz parte de uma rede maior de empresas do ramo financeiro que fizeram circular o dinheiro ilícito atribuído aos funkeiros e influenciadores. A decisão da Justiça registra que a proprietária de uma empresa de intermediação de pagamentos sediada em Itajaí (SC) recebeu "repasses multimilionários" da empresa dos chineses.

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