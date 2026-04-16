SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Chrys Dias, preso na Operação Narco Fluxo da PF (Polícia Federal), na manhã de quarta-feira (15), anunciava no Instagram a rifa de um apartamento horas antes de ser detido.

Ele prometia um apartamento mobiliado de R$ 200 mil por apenas R$ 0,19. Além do prêmio principal, os seguidores poderiam tentar a sorte em uma raspadinha disponibilizadas para os compradores da rifa. Três carros seriam sorteados, sendo um Toyota Corolla, um VW Golf TSI e um VW Jetta TSI.

A apuração dos prêmios seria realizada às 18h desta quinta-feira (16), segundo o Chrys.

Esse tipo de rifas e raspadinhas divulgados pelo influenciador era justamente um dos alvos da investigação da PF.

O valor baixo do investimento em relação aos supostos prêmios também chama a atenção da investigação.

Em sua rede social, além de promover os sorteios, Chrys ostentava uma vida de luxo, com imóveis de alto padrão, viagens internacionais e carros importados. Ele também se apresentava como empresário de Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan, e de outros influenciadores.

Chrys foi preso com a mulher, a também influenciadora Débora Paixão, em Itupeva, no interior de São Paulo.

O perfil dele saiu do ar e o da mulher, também.

Além deles, a PF prendeu os músicos MC Ryan e MC Poze do Rodo e Raphael Sousa Oliveira, dono do site Choquei, além de outros 30 suspeitos, em uma operação contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O esquema teria movimentado mais de R$ 1,63 bilhão.

Segundo a investigação, os recursos ilícitos tinham origem principalmente na exploração de jogos de azar não regulamentados, apostas de bets, rifas digitais clandestinas e práticas de estelionato digital. Há ainda indícios de utilização do esquema para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas.

MC Ryan foi apontado como líder e beneficiário do esquema de lavagem. Segundo decisão judicial no processo, que tramita na 5ª Vara Federal de Santos, no litoral paulista, o artista utiliza empresas ligadas à produção musical e ao entretenimento para misturar receitas legítimas com dinheiro arrecadado com apostas ilegais e rifas digitais.

A Operação Narco Fluxo é um desdobramento das operações Narco Bet e Narco Vela. Foram expedidos 39 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão em 45 endereços em nove estados.