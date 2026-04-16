SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Onze policiais foram retirados das ruas e colocados em funções administrativas após uma ação com quatro mortos -incluindo um PM- em uma farmácia de Sorocaba, no interior de São Paulo.

Afastamento dos policiais seguirá até a conclusão das investigações sobre o caso. A informação foi confirmada à reportagem pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo nesta quinta-feira (16).

As investigações devem analisar de onde partiram os tiros que mataram o PM e outros três homens. Um Inquérito Policial Militar foi aberto, assim como um inquérito da Polícia Civil, que investiga o crime pelo Departamento de Investigações Criminais.

RELEMBRE O CASO

Um policial militar e três suspeitos morreram após um tiroteio na madrugada do sábado (11) no bairro Campolim, área comercial da cidade. As mortes aconteceram durante a fuga de um grupo que havia acabado de assaltar uma farmácia na Avenida Professora Izoraida Marques Peres.

Grupo roubou cerca de R$ 3 mil do caixa e dezenas de medicamentos e foi abordado na fuga. Segundo a ocorrência, uma equipe de patrulhamento da Força Tática do 55º BPM/I cercou os homens na avenida Carlos Comitre e foi recebido a tiros.

Na troca de troca de tiros, o policial militar Matheus Almeida Rodrigues foi atingido na cabeça. Ele foi levado ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, passou por cirurgia, mas não resistiu.

Três suspeitos também morreram. Segundo registros policiais, um quarto homem foi preso. Outro envolvido conseguiu fugir do local. Todos ocupavam um carro com placas de Volta Redonda (RJ), que tem registro de veículo roubado.