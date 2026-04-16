SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Rodovia dos Imigrantes ficou totalmente bloqueada por quase uma hora na madrugada desta quinta-feira (16) após uma carreta tombar e pegar fogo em São Bernardo do Campo. Apenas uma faixa estava liberada às 6h30.

O acidente aconteceu no sentido litoral da via, no km 29. O caminhão estava carregado com celulose, segundo o Corpo de Bombeiros.

O motorista era o único ocupante da carreta e teve somente ferimentos leves, segundo os bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado e seguia controlando o fogo às 6h30.

Bloqueio total ficou em curso das 3h17 às 4h08, segundo a Artesp. Às 6h20, somente o acostamento e uma faixa estavam liberadas. O congestionamento era de 1,7 km.

Causa do acidente não foi identificada até o momento. A reportagem buscou a concessionária Ecovias, responsável pela rodovia. O espaço segue aberto para manifestação.

Tags:

SP