SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve enfrentar nesta quinta-feira (16) um dia típico de outono, com calor durante a tarde e uma queda acentuada de temperatura à noite, segundo a previsão do Climatempo.

Os termômetros devem variar entre cerca de 17°C nas primeiras horas do dia e máximas que podem chegar a 31°C no decorrer dele. Apesar da presença de nuvens em alguns períodos, não há previsão de chuva, e o tempo permanece firme ao longo de todo o dia.

O destaque, porém, fica para a mudança brusca de temperatura ao anoitecer. Após uma tarde quente, os termômetros entram em queda acentuada, com sensação mais fria no período noturno, fenômeno típico desta época do ano.

Segundo meteorologistas, esse comportamento marca o outono, quando a capital paulista passa a registrar maior amplitude térmica --ou seja, variações mais intensas entre o calor do dia e o frio da noite. A menor cobertura de nuvens e o ar mais seco favorecem a perda de calor após o pôr do sol, acelerando o resfriamento.

Para a sexta-feira (17), a previsão segue semelhante, com sol entre nuvens, máxima em torno de 28°C e novamente queda de temperatura no período da noite.

No fim de semana, o padrão se mantém. No sábado (18), a capital deve ter mínima de 18°C e máxima de 27°C, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. Ao anoitecer, os termômetros voltam a cair de forma mais acentuada, reforçando a sensação de frio.

Já no domingo (19), o cenário se repete: sol entre nuvens durante o dia, temperaturas entre 18°C e 28°C e queda rápida no período noturno. Não há indicativo de chuva.

E NO LITORAL?

No litoral paulista, a previsão para esta quinta indica um cenário diferente do registrado na capital. Em cidades como Santos, Guarujá e São Sebastião, o dia deve ser de sol entre muitas nuvens, com calor moderado e alta umidade, segundo dados do Climatempo.

As temperaturas devem variar menos ao longo do dia em comparação com a capital. As mínimas ficam em torno de 21°C a 23°C, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 27°C ou 28°C. A influência do oceano reduz os extremos térmicos, mantendo o clima mais estável.

Apesar da maior presença de nuvens, não há previsão de chuva significativa para a faixa litorânea. O tempo tende a permanecer firme, com períodos de céu parcialmente encoberto, sobretudo pela manhã e no início da noite.

Ainda assim, o litoral também deve registrar queda de temperatura ao anoitecer, embora de forma menos brusca do que em São Paulo. A proximidade com o mar mantém o ar mais úmido e dificulta o resfriamento rápido, o que resulta em noites mais amenas.

Para a sexta, o cenário se repete, com sol entre nuvens, temperaturas estáveis e sem indicativo de chuva relevante.

No fim de semana, o padrão segue semelhante. No sábado, o dia deve ter variação de nuvens e temperaturas entre 22°C e 27°C, com tempo firme ao longo do dia. Já no domingo, a previsão indica sol com períodos de maior nebulosidade, mas ainda sem expectativa de chuva expressiva.