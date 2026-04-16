SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um chileno de 65 anos foi detido nesta terça-feira (14) sob suspeita de furtar a bagagem de uma passageira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi o 11º caso similar que ele se envolveu no mesmo aeroporto desde o ano passado. O suspeito estava respondendo em liberdade desde fevereiro pelas acusações anteriores.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso mais recente, o suspeito aproveitou um momento de distração de uma passageira de 58 anos, que estava sentada, e furtou sua mochila.

Após o crime, ele deixou o local, mas foi localizado e abordado por policiais civis. Ainda segundo a polícia, o homem desobedeceu à ordem de parada, tentou fugir e resistiu à prisão, chegando a empurrar um dos agentes. Em seguida, foi contido e preso em flagrante.

Todos os pertences da vítima foram recuperados, incluindo uma mochila com notebook, livros, carregador e R$ 100.

As investigações apontam que o homem, identificado como Winton Ricardo Fuentes Yanes, também é suspeito de outro furto ocorrido no último sábado (12), no mesmo aeroporto. Na ocasião, uma passageira de 29 anos teve a mochila levada enquanto estava sentada. Foram furtados um fone de ouvido, uma cinta de coluna, dois carregadores de celular, um colar e R$ 600.

De acordo com a SSP, o estrangeiro já havia sido preso em novembro do ano passado por furto qualificado e era investigado por outros nove crimes patrimoniais cometidos no mesmo local, entre agosto e outubro de 2025, todos com o mesmo modo de atuação.

O chileno não tem registro de entrada no Brasil e está em situação irregular, segundo a polícia.

A reportagem não identificou quem realiza a defesa do suspeito, que em parte dos processos que responde é representado pela Defensoria Pública. O órgão não comenta casos em andamento.

Os casos foram registrados na 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), no Aeroporto de Guarulhos, como furto, resistência e desobediência. Os casos envolvendo o estrangeiro resultaram na instauração de nove inquéritos policiais, nos quais foi formalmente indiciado.

A SSP também informou que o homem foi identificado por operadores do sistema de monitoramento do aeroporto, que atuam em integração com a Polícia Civil, cooperação que possibilitou sua localização e prisão.

Durante a abordagem, foi constatado que o suspeito utilizava um nome falso. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, que apura a situação migratória, podendo adotar medidas como solicitações de deportação ou expulsão após os trâmites judiciais.