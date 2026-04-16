SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) aponta Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan, como líder e beneficiário econômico de uma estrutura criminosa complexa para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

Segundo o processo, que tramita na 5ª Vara Federal de Santos, no litoral paulista, MC Ryan utiliza empresas ligadas à produção musical e ao entretenimento para mesclar receitas legítimas com dinheiro arrecadado com apostas ilegais e rifas digitais.

A polícia afirma que o influenciador criou e estruturou formas para blindar seu patrimônio, transferindo participações societárias para familiares e laranjas. Ele usaria uma rede de operadores financeiros para disfarçar sua relação com o dinheiro ilícito de apostas legais.

Depois que a origem dos valores era dissimulada, ainda segundo a PF, o dinheiro era reinvestido na economia formal por meio da compra de imóveis de luxo, veículos, joias e outros ativos de alto valor.

Entre os operadores financeiros está o contador Rodrigo de Paula Morgado, preso na Operação Narco Bet em outubro de 2025. Ele é apontado como contador e operador-chave do grupo, articulando transferências bancárias, auxiliando no processo de proteção patrimonial do MC Ryan.

Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze, aparece na investigação como um dos vinculados a empresas relacionadas à movimentação do dinheiro que vinha de rifas digitais e apostas.

PF PRENDE MC RYAN E MC POZE

A PF prendeu nesta quarta-feira (15) os músicos MC Ryan e o MC Poze do Rodo em uma operação contra organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O esquema teria movimentado mais de R$ 1,63 bilhão, segundo a investigação.

Poze foi preso no Rio de Janeiro, e Ryan em Bertioga, no litoral paulista. Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, como sequestro de bens e a imposição de restrições societárias.

O advogado de Poze, Fernando Henrique Cardoso Neves, afirmou em nota que desconhece o teor do mandado de prisão. "Com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário."

Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, advogado do MC Ryan, afirmou que não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitado de apresentar manifestação específica sobre o caso. O advogado ressaltou que o MC é uma pessoa íntegra. "Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável", afirmou.

A Operação Narco Fluxo é um desdobramento da Operação Narco Bet e cumpre 39 mandados de prisão temporária e 45 mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos, em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que subsidiarão o aprofundamento das investigações.