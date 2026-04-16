SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal apreendeu cerca de uma tonelada de substâncias proibidas para emagrecimento, melhora do sono e estética no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. A operação, realizada entre janeiro e março deste ano, interceptou mais de 700 remessas expressas vindas principalmente da China e de Hong Kong.

As encomendas entravam no país com falsa declaração de conteúdo e foram identificadas por meio do sistema de rastreamento aduaneiro da Receita. Os produtos chegavam em pó para preparo injetável.

As substâncias apreendidas são chamadas de peptídeos ?fragmentos de proteínas usados em medicamentos para controlar apetite, metabolismo e açúcar no sangue. Um dos mais conhecidos é a tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, autorizado no Brasil para diabetes e perda de peso.

Entre os itens retidos em Viracopos, portanto, estavam peptídeos sem autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Um deles é a retatrutida, medicamento que ainda está em fase de testes clínicos. Além de ilegais, as substâncias representam risco à saúde pela falta de controle sobre origem e composição, alertou a Receita.

Para os auditores, a operação "evidencia o crescimento do mercado ilegal de produtos voltados a desempenho físico e estético".