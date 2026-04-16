SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro de reportagem da Band Minas se envolveu em um grave acidente com um caminhão hoje, na BR-381, em Santa Luzia (MG). Um cinegrafista morreu e uma repórter ficou gravemente ferida.

O cinegrafista Rodrigo Lapa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele a repórter Alice Ribeiro eram os únicos ocupantes do carro e foram socorridos inicialmente pela concessionária responsável pelo trecho. O acidente ocorreu por volta de 12h45. A informação foi confirmada a Splash pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e divulgada pela Band Minas nas redes sociais.

A repórter Alice Ribeiro ficou gravemente ferida. Ela foi resgatada pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, e levada em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João XXII, em Belo Horizonte.

Em nota, a emissora afirma que "entristecida, aguarda as investigações sobre as causas do acidente". "A Band Minas lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos e já está prestando toda assistência aos familiares das vítimas", diz o comunicado.

Splash procurou a Nova 381, concessionária responsável pelo trecho, para obter mais informações. Procurou também a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais para obter mais detalhes do estado de saúde de Alice. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.