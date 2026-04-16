BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 42 anos encontrou uma câmera escondida no ventilador de teto do quarto da casa dela, na última segunda-feira (13), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O caso foi classificado pela Polícia Militar como registro não autorizado de intimidade sexual.

De acordo com a corporação, a suspeita surgiu após a filha relatar que o pai, ex-marido da mulher, assistia pelo celular à rotina da mãe em casa.

A mulher também afirmou ter percebido uma alteração no suporte do ventilador. Após localizar a câmera, retirou o dispositivo e os cabos para interromper a possível transmissão das imagens.

A vítima relatou à PM que foi casada por 18 anos com o suspeito e que a separação ocorreu há cerca de dois meses. Segundo ela, o ex-marido não teria aceitado o fim do relacionamento.

Ela disse que este não é o primeiro episódio em que o ex tenta vigiá-la com câmeras. Segunda a vítima, ela chegou a ter uma medida protetiva contra o suspeito, que não está mais em vigor.

Os militares fizeram buscas para localizar o homem, mas ele não foi encontrado. O nome dele não foi divulgado, e a reportagem não conseguiu descobrir se ele tem defesa constituída.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar o caso, que tramita sob sigilo na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Uberaba.