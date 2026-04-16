RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um prédio residencial de quatro andares cedeu e sofreu danos estruturais na noite de quarta-feira (15), no centro de Itajaí (SC), levando à retirada às pressas de 65 moradores. Três pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro.

O imóvel segue interditado nesta quinta-feira (16), enquanto equipes da Defesa Civil avaliam os riscos e as causas do problema, que ainda são desconhecidas. Moradores de duas casas vizinhas também tiveram que deixar suas residências por segurança.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, informações preliminares indicam que a edificação sofreu um deslocamento estrutural e apresentou um rebaixamento entre 30 e 40 centímetros. A magnitude exata e as causas do deslocamento ainda estão em análise por equipes técnicas.

Uma das hipóteses iniciais é o rompimento de uma cisterna com mais de 50 anos localizada sob o prédio, o que pode ter afetado a fundação da estrutura.

A Prefeitura de Itajaí disse que montou um abrigo emergencial em um salão paroquial para receber os desalojados, mas a maior parte dos moradores conseguiu se hospedar na casa de parentes ou conhecidos.

O prédio, localizado na rua Almirante Barroso, tem 16 apartamentos, todos destinados à locação. Parte da estrutura cedeu por volta das 21h30, e, segundo os bombeiros, quando as equipes de resgate chegaram, os moradores já estavam fora do imóvel, reunidos em área externa.

Imagens divulgadas pela prefeitura mostram o piso do térreo cedido, com desnível acentuado, além de rachaduras nas paredes e trechos de alvenaria destruídos. Em alguns pontos, estruturas embutidas foram deslocadas, indicando comprometimento da base da construção.

O Corpo de Bombeiros informou que a energia elétrica do prédio foi desligada durante o atendimento e que técnicos iniciaram medições para acompanhar o deslocamento da estrutura e verificar se ainda há movimentação.

A área foi isolada, e o acesso ao interior do imóvel permanece proibido até a conclusão de um laudo técnico. Parte das garagens de um condomínio vizinho também foi interditada.

Na manhã desta quinta-feira, equipes retornaram ao local e resgataram um animal de estimação que havia ficado em um dos apartamentos. Engenheiros contratados pelos responsáveis pelo imóvel avaliam a possibilidade de escoramento emergencial da estrutura para permitir o acesso seguro ao prédio e a retirada de bens dos moradores.