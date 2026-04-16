SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos é suspeito de ter perseguido e atropelado a ex-namorada na zona sul de São Paulo. O caso foi classificado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.

O caso ocorreu na rua José de Araújo Novaes, no Jardim Germania, na região do Capão Redondo, por volta de 18h40.

Segundo a Polícia Militar, o agressor estava em um bar, quando viu a ex-companheira passar pilotando uma moto e resolveu perseguí-la de carro.

Depois de segui-la por um tempo, ele jogou o veículo contra ela, diz a polícia. A mulher e a moto foram arremessadas na traseira de um carro que estava estacionado. A moto ficou prensada entre os dois veículos.

Mesmo machucada, a vítima conseguiu se levantar e fugir antes que o agressor descesse do carro. Ele a procurou entre os dois veículos, mas não percebeu que ela já tinha deixado o local.

O homem abandonou o carro e fugiu a pé.

A PM foi acionada e encontrou a vítima ferida. Ela foi socorrida e levada à UPA do Campo Limpo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), no veículo, foi encontrada bebida alcoólica, além do celular do homem, que foi apreendido.

A mulher foi ouvida e pediu medidas protetivas contra o agressor.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como violência doméstica, tentativa de feminicídio, dano e ameaça na 6ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

A polícia faz buscas para localizar o autor.