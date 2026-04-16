O cantor está preso no local desde esta quarta-feira (15), quando a Polícia Federal de São Paulo deflagrou a Operação Narcofluxo. Poze do Rodo foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes, e encaminhado para a sede da Superintendência da PF, no Rio. De lá, foi encaminhado para o presídio de Benfica, onde está à disposição da Justiça Federal.

O rapper está preso por associação criminosa voltada à movimentação financeira ilícita, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e no exterior.



Além dele, MC Ryan SP e Raphael Sousa Oliveira, criador do site Choquei, também foram presos na mesma operação. A ação investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em transações ilegais.



De acordo com o advogado Fernando Henrique Cardoso Neves, que defende Poze do Rodo, a defesa ainda não teve acesso ao conteúdo das acusações que levaram à prisão. Pelo que entendi, é uma investigação da Polícia Federal de São Paulo junto à Justiça Federal de São Paulo. Os agentes daqui também não sabem do que se trata, já que apenas cumpriram mandados, deram apenas cumprimento à diligência sem saber do conteúdo delas, disse.



Tags:

Operação Narcofluxo | Polícia federa | Poze do Rodo