SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois casos de crianças esquecidas por vans escolares na Grande São Paulo no mesmo dia acenderam um alerta sobre a segurança no transporte infantil.
Na manhã da última segunda-feira (13), um menino de 5 anos foi esquecido dentro de uma van escolar em Guarulhos.
A criança dormia em um dos bancos do veículo e acabou passando despercebida pelo motorista e pela monitora. O menino foi deixado sozinho no pátio onde a van estava estacionada, mas conseguiu destravar a porta e sair para pedir ajuda.
A polícia investiga duas mulheres, de 18 e 31 anos, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Uma delas é a motorista da van, que já prestou depoimento e foi liberada.
O caso é investigado pelo 4º Distrito Policial de Guarulhos.
No mesmo dia, na zona leste da capital paulista, uma menina de 2 anos foi deixada para trás por outra van escolar. Imagens de segurança mostram o momento em que o motorista entra no veículo enquanto a criança permanece na calçada, sem embarcar.
Ao perceber que a van estava indo embora, a menina corre atrás do veículo, avançando pela rua em meio ao tráfego de carros, e acaba sendo socorrida por uma mulher que passava pelo local. As imagens mostram a criança correndo desprotegida enquanto um carro passa rapidamente ao seu lado.
O caso ocorreu quando a monitora realizava a entrega das crianças na creche. Segundo a SSP, o 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela) investiga o caso.