RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio investiga a confusão entre uma moradora e entregadores por aplicativo na zona norte da cidade, que começou com um desentendimento sobre a forma de entrega de um pedido e terminou, no dia seguinte, em atos de depredação contra um condomínio.

Segundo relatos colhidos pela polícia, a discussão teve início na noite de terça-feira (14), quando um entregador se recusou a entrar no condomínio para levar o pedido até a porta da cliente e pediu que ela fosse à portaria buscá-lo. A moradora, então, teria saído para tirar satisfação, dando início ao conflito.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o episódio se desenrola na entrada do condomínio, no Rocha, onde dois entregadores estavam parados com as motos, conversando e mexendo no celular.

A moradora, a vendedora Tainá Paiva, chega ao local acompanhada de outras duas pessoas ?uma mulher e um homem? e se dirige diretamente a um dos entregadores. Nas imagens, ela aparece apontando para ele um objeto semelhante a uma arma. O homem recua e chega a correr pela rua, enquanto ela vai em sua direção. Em seguida, ela retorna e passa a discutir com o segundo entregador.

Ainda de acordo com as imagens, a mulher volta a apontar o objeto para o rosto do outro entregador, que recua e deixa cair o celular. Na sequência, ela arremessa objetos que estavam sobre a moto, como capacete e chaves, e tenta retirar a bolsa de entregas acoplada ao veículo.

Na noite de quarta, Tainá Paiva falou com jornalistas na porta do condomínio e negou que estivesse armada durante a discussão. "Já foi comprovado isso. Já pegaram câmeras de todos os locais aqui. Foram lá em casa hoje, averiguaram minha casa toda, não encontraram nada. Eu deixei, sem hesitar. E, por isso, eu fui [à delegacia] conduzida. Porque eu mesma não prestei queixa contra ele, agora ele quis prestar queixa contra mim", afirmou.

O vídeo não mostra como a discussão termina. As imagens registram o grupo ainda debatendo na calçada do condomínio.

Outro registro da mesma cena, feito por celular, passou a circular em grupos de WhatsApp de entregadores da região ainda na noite de terça e ao longo da manhã de quarta-feira (15), o que ajudou a mobilizar outros profissionais.

Na tarde de quarta, um grupo de entregadores foi até a porta do condomínio. Imagens de câmeras de segurança mostram diversos homens reunidos em frente ao local, arremessando objetos contra a entrada.

Logo no início da ação, um dos homens sobe no muro e danifica uma das câmeras de segurança do local; ele retira o equipamento e arremessa-o no chão. Outra câmera, instalada em um ângulo diferente, no entanto, continuou gravando a movimentação.

Ainda durante o ato, o portão foi arrancado, vidros foram quebrados e veículos que estavam no interior do condomínio foram atingidos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de fechamento de via na avenida Marechal Rondon. Com apoio do RECOM (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões), o trânsito foi normalizado. Não houve registro de presos, apreensões ou feridos.

Um dos entregadores que aparece nas imagens da discussão com a moradora na noite de terça, registrou ocorrência por ameaça. O nome dele não foi divulgado. Moradores também procuraram a polícia para relatar os danos ao patrimônio.

A Polícia Civil informou que a 25ª DP (Engenho Novo) investiga o caso. Entregadores, a moradora e o síndico prestaram depoimento, mas o conteúdo não foi divulgado. Agentes realizam diligências e analisam imagens para apurar possíveis crimes de ameaça, invasão e depredação.