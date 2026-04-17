SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O padre Elmo Andrade de Souza, 62, da Paróquia de São Pedro, em Salvador, morreu na noite desta quinta-feira (16), no hospital Teresa de Lisieux, após ter sido considerado desaparecido.

Segundo comunicado da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, o sacerdote foi localizado no hospital pouco antes de morrer. A causa foi uma infecção generalizada, causada por um quadro de erisipela bolhosa.

'xRogamos a todos os fiéis que elevem preces por seus familiares, amigos e comunidades por onde exerceu seu sacerdócio, para que encontrem consolo e fortaleza neste tempo de luto", diz a nota sobre o ocorrido.

O desaparecimento foi comunicado pela arquidiocese na tarde desta quinta, após o registro de um boletim de ocorrência. O padre havia sido visto pela última vez na quarta-feira (15), por volta das 12h30, na região de São Cristóvão, em Salvador.

A Delegacia de Proteção à Pessoa chegou a divulgar uma foto do religioso como forma de conseguir informações sobre a sua localização.

Não foram divulgados detalhes sobre as buscas que levaram o sacerdote a ser encontrado no hospital.

Dezenas de fiéis lamentaram a morte nas redes sociais e contaram histórias positivas sobre o padre, descrito como um homem atencioso e que ouvia confissões até mesmo fora dos horários marcados.