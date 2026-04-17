SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a rápida passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo neste sábado (18), as condições do tempo voltam a ficar estáveis nos demais dias do feriado de Tiradentes, sem previsão de chuva no decorrer da próxima semana, de acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

O órgão municipal destaca que o ar seco vai predominar, garantindo dias ensolarados, com temperaturas acima da média e baixos índices de umidade do ar. Essa condição meteorológica característica do outono vai gerar dias com grande amplitude térmica.

Nesta sexta-feira (17), o CGE prevê que o dia também será de tempo seco e sem previsão de chuva para a região metropolitana da capital. Na madrugada, os termômetros devem registrar mínima de 17°C e, no período da tarde, com o tempo mais aberto e o predomínio de sol, a máxima pode atingir os 29°C, com percentuais mínimos de umidade do ar na casa dos 42%.

No sábado (18), uma ligeira mudança deve ocorrer nas condições do tempo na Grande São Paulo, em função da passagem rápida pelo litoral paulista de uma frente fria de fraca atividade, diz o CGE.

"Mesmo assim, o sistema induz a formação de instabilidades isoladas e passageiras de curta duração no período da tarde. No decorrer da noite não há previsão de chuva, apenas variação da nebulosidade. As temperaturas variam entre mínima de 18°C e a máxima atinge os 29°C até o meio da tarde, com valores mínimos de umidade do ar em torno dos 50%.

De domingo (19) a terça (21), o Dia de Tiradentes, o cenário climático deve permanecer igual, com chance de névoa seca ao amanhecer, o sol aparecendo com força entre poucas nuvens e a elevação da temperatura até os 27°C no domingo e na segunda e até 30°C na terça.

Em todas as demais regiões do estado a previsão é semelhante, com manhãs mais frescas e tardes quentes. Apenas no litoral é que as temperaturas devem ficar levemente mais baixas e possibilidade de garoa no domingo e na segunda, devido à passagem da frente fria. Nos outros dias, a tendência é de tempo aberto e seco.

No interior, os termômetros devem marcar temperaturas mais elevadas, principalmente, no norte e no oeste, com marcas até acima dos 30°C.

Essa massa de ar seco que atinge São Paulo se estende por grande parte do país, cobrindo toda a região Sudeste, parte do Sul e do Centro-Oeste e os estados do Nordeste entre o Rio Grande do Norte e a Bahia.

Dessa faixa rumo ao norte, porém, a previsão é de muita chuva. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), inclusive, emitiu um alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas numa grande área do Acre ao Maranhão, passando por Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e norte de Mato Grosso e Tocantins.

Nesses locais, o Inmet prevê chuva de 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.