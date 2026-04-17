SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 20 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do estado no feriado prolongado de Tiradentes. O volume de tráfego é calculado pela Artesp (agência estadual dos transportes) com base em estimativas fornecidas pelas concessionárias que administram estradas.
Para motoristas que partem da capital, as empresas afirmam que esta sexta-feira (17) deverá concentrar mais veículos nas rodovias entre 15h e 18h. No sábado (18), o movimento deverá ser maior pela manhã. Para o retorno à capital, o trânsito deverá ficar mais carregado a partir da tarde de terça-feira (21).
No sentido litoral, são esperados tráfego nas rodovias Anchieta (SP-150) e dos Imigrantes (SP-160) mais intenso a partir das 7h deste sábado. Na terça, o fluxo intenso de volta à capital deve ocorrer a partir das 9h e seguir crítico até o fim do dia.
Na Imigrantes, a Operação Descida (7x3) irá funcionar no sábado, das 7h às 16h, e no domingo, das 8h às 12h. Nesses períodos os motoristas deverão utilizar as pistas Norte e Sul da Via Anchieta e a pista Sul da Imigrantes para a descida, enquanto a subida ocorre exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.
Na volta à capital, a Operação Subida (2x8) irá ocorrer no domingo, das 17h às 23h, na segunda, das 17h às 22h, e na terça, das 9h às 22h. A subida será feita pelas pistas Norte e Sul da Imigrantes e pela pista Norte da Anchieta, enquanto a descida ocorrerá apenas pela pista Sul da Anchieta.
Para o corredor formado pelas rodovias Ayrton Senna (SP-070) e Carvalho Pinto (SP-070), a Ecovias Leste Paulista prevê um movimento intenso a partir das 15h desta sexta, e entre as 6h e as 13h de sábado, com trânsito pesado no domingo das 16h às 20h; na segunda-feira, das 17h às 20h; e na terça, das 10h às 20h.
No sistema composto pelas rodovias Anhanguera (SP-330) e dos Bandeirantes (SP-348), a AutoBan afirma que os horários de pico de trânsito na saída de São Paulo nesta sexta serão entre 16h e 20h, e entre 9h e 13h de sábado. No retorno à capital, o maior movimento deverá ocorrer entre 15h e 22h.
Na Fernão Dias, os horários estimados de maior congestionamento será entre 14h e 17h de sexta e a partir das 7h de sábado. No retorno do feriado, o motorista irá encontrar vias mais movimentadas entre 10h e 16h de terça.
A Artesp recomenda ao viajante que planeje o trajeto com antecedência e evite os horários de maior movimento.