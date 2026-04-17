SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 42 anos foi morto na noite desta quinta-feira (16) ao tentar ajudar um entregador a escapar de um assalto na Vila Calu, zona sul de São Paulo.

Alisson Oliveira de Jesus passava pela rua das Margaridas Amarelas quando viu dois criminosos, que estavam em uma moto, tentando roubar o entregador. Ele jogou o carro contra os dois homens. Apesar de terem sido atingidos, um dos criminosos conseguiu se levantar e atirou no motorista.

Alisson foi atingido na cabeça e morreu ainda no local.

O carro atingiu o muro de um bar e entrou parcialmente no estabelecimento, que sofreu danos e vai passar por avaliação da Defesa Civil.

De acordo com a PM (Polícia Militar), os criminosos deixaram a moto que usavam no local. Eles roubaram uma outra motociclista que passava na região e fugiram. Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pelo 100º Distrito Policial, no Jardim Herculano.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que equipes da perícia técnica e do IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas e que o caso foi encaminhado ao DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa), que segue com as investigações para identificar os responsáveis e esclarecer o crime.

Em relato publicado nas redes sociais, o entregador disse estar em pânico após presenciar o assassinato do motorista.

"Eles saíram correndo, roubaram outra moto e foram embora", disse. "Mataram o cara. O cara salvou a minha vida".