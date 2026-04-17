SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Goiás investiga em Firminópolis um esquema de exploração financeira e estelionato na administração de uma herança familiar.

A Operação Milionários, realizada no início da semana, foi uma ação conjunta da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso e da Delegacia de Polícia de Firminópolis.

O prejuízo pode chegar a R$ 35 milhões. Segundo a polícia, a apuração indica irregularidades na administração da herança familiar, com indícios de práticas ilícitas que causaram danos financeiros a familiares de uma mulher idosa, avó do suspeito.

Um dos netos dela seria o responsável pelas fraudes na gestão dos negócios agrícolas da idosa, que ficou viúva e enfrentava dificuldades para administrar a herança. A mulher morreu em 2024. As possíveis irregularidades foram denunciadas à Justiça por uma das tias do suspeito.

Os policiais apreenderam documentos para análise e bloquearam bens no valor de R$ 30 milhões. O homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo.

A investigação está em fase final e será encaminhada à Justiça para responsabilização dos envolvidos. Além do neto da idosa, a polícia investiga a participação de funcionários de agências bancárias e de cartórios.