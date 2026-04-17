SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ponte Rio-Niterói ficou totalmente fechada por 15 minutos no sentido Niterói após um carro pegar fogo no local na tarde desta sexta-feira (17). Às 12h50, somente uma faixa da pista seguia bloqueada.
Acidente aconteceu às 12h40, após a descida do vão central da ponte. O trânsito ficou intenso, agravado pela saída de carros da capital fluminense por causa do feriado.
Carro pegou fogo após sofrer um acidente, segundo a Ecovias. De acordo com a concessionária, 137 mil veículos devem cruzar a ponte nos dois sentidos hoje.
Às 12h58, os bombeiros liberaram três faixas da via, deixando somente uma bloqueada. O veículo incendiado continuava no local.