A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias federais entre sexta-feira (17) e terça-feira (21), durante o feriado de Tiradentes. A expectativa é de aumento no fluxo de veículos, principalmente em corredores viários importantes.

As ações serão concentradas em pontos considerados críticos, com foco na prevenção de acidentes e na fiscalização de condutas de risco, como dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança.

Apesar de o feriado cair em uma terça-feira, sem um fim de semana prolongado oficial para todos os setores, a movimentação nas estradas deve ser maior que o habitual, embora abaixo de períodos como Carnaval e Semana Santa.

A operação também serve como preparação para a mobilização prevista para o feriado do Dia do Trabalho, no início de maio.

Dicas para viajar com segurança:

Antes de pegar a estrada, a orientação é revisar o veículo, descansar adequadamente e verificar as condições da rodovia e do tempo. Durante o trajeto, é fundamental respeitar os limites de velocidade, não usar o celular ao volante, utilizar o cinto de segurança e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

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