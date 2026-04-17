SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A empresária Giovanna Abdalla, 29, que foi baleada na nádega madrugada de domingo (12) teve alta ontem, após quatro dia internada. A informação foi confirmada pelo advogado Rafael Sousa Barbosa.

Giovanna se recupera em casa após ficar internada em estado grave, segundo o advogado. O projétil não foi retirado e a mulher deverá passar em breve por uma nova avaliação médica. O caso ocorreu na rua Acácio de Lima, em Franca, no interior de São Paulo.

Marido da empresária, Marcelo Rossato, disse hoje que se arrepende da confusão. "A gente queria resolver a situação, mas de uma maneira incorreta também. Me arrependo de ter ido lá e ter acontecido o que aconteceu", afirmou em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo.

Atirador diz que não viu empresária no momento dos disparos. O advogado Márcio Cunha declarou que o cliente, Rafael Araldi, não sabia que Giovanna Abdalla estava no local. "Ele tinha visto somente o senhor Marcelo. (...) Ele não teve intenção nenhuma de matar qualquer um deles ali na questão." O empresário está preso preventivamente.

Rafael foi preso após efetuar disparos de arma de fogo. Policiais militares foram acionados e apuraram que o suspeito havia discutido com um casal no camarote de um show da dupla Henrique e Juliano na cidade.

Câmeras de segurança registraram Giovanna e o marido dela, Marcelo, saindo de um carro. Ela utiliza um cinto nas mãos e bate contra o portão da casa do suspeito. Marcelo chega a entrar em um hall da residência em determinado momento e, ao deixar o espaço, começa a correr. A empresária vira e cai no chão após ser atingida. O casal entra no carro e deixa o local na sequência.

O suspeito disse à polícia que foi agredido com socos e chutes por algumas pessoas, incluindo o casal, no camarote. Rafael declarou ter deixado o local, mas informou que Marcelo ligou para ele algumas vezes e fez ameaças de morte. Depois, o casal foi até a residência dele.

O suspeito alegou ter ficado com medo e, por isso, efetuou os disparos que atingiram a vítima. Segundo Rafael, ele e o casal eram conhecidos.

Giovanna foi socorrida e encaminhada a um hospital da região. Ela passou por cirurgia, segundo consta no boletim de ocorrência, obtido pelo UOL.

À polícia, Marcelo negou ter agredido Rafael e afirmou que a esposa foi ofendida pelo suspeito no camarote. Ele também declarou ter ouvido Rafael dizendo que iria matá-lo enquanto o homem disparava contra o casal. Às autoridades, o homem disse ser produtor do show da dupla.

Já Rafael disse às autoridades que não teve a intenção de matar. Ele argumentou ter feito os disparos para afugentar Marcelo do local após as ameaças que diz ter sofrido. A arma utilizada por ele na ocorrência, uma pistola calibre .380, estava regularmente registrada.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, ameaça e lesão corporal no plantão da Delegacia Seccional de Franca. Rafael passou por audiência de custódia segunda-feira (13) e a prisão dele foi mantida.