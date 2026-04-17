Viajar para o exterior deixou de ser um evento raro para muitos brasileiros e passou a fazer parte da rotina, seja por lazer, trabalho ou estudo. Com essa mudança, também evoluiu a forma de planejar uma viagem. Aquilo que antes era resolvido de maneira simples, hoje exige mais atenção, principalmente quando se trata de segurança e imprevistos.



FOTO: Divulgação - Por que cada vez mais brasileiros priorizam o seguro de viagem?

Nesse cenário, o seguro de viagem ganhou protagonismo. Cada vez mais viajantes passaram a enxergá-lo não como um custo adicional, mas como um elemento essencial para garantir uma experiência mais tranquila. Esse movimento não acontece por acaso, mas sim como resultado de uma maior consciência sobre os riscos reais de viajar para fora do país.



Uma mudança na forma de encarar o planejamento



Durante muito tempo, o foco principal de quem viajava estava concentrado em passagens e hospedagem. Conseguir bons preços era o objetivo central, e outros aspectos ficavam em segundo plano. Hoje, essa lógica mudou.



Com mais acesso à informação e experiências compartilhadas, os viajantes passaram a entender que o planejamento vai além do básico. A viagem começa antes do embarque, e isso inclui prever situações que podem sair do controle.



Nesse contexto, o seguro de viagem passou a ser visto como parte do planejamento estratégico, e não como um item opcional que pode ser descartado.



O impacto dos custos médicos no exterior



Um dos principais fatores que impulsionam essa mudança é o custo da saúde fora do Brasil. Em muitos países, principalmente nos Estados Unidos e em partes da Europa, o atendimento médico pode ser extremamente caro.



Uma consulta simples pode ter um valor elevado, e situações mais complexas, como exames ou internações, podem gerar custos muito acima do esperado. Para quem não tem cobertura, isso pode significar um impacto financeiro significativo.



Diante desse cenário, contar com assistência médica internacional deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade prática. Muitos viajantes já perceberam que o custo do seguro é pequeno quando comparado ao risco de arcar com despesas médicas inesperadas.



Experiências reais influenciam decisões



Outro ponto importante é o peso das experiências compartilhadas. Histórias de viajantes que enfrentaram problemas no exterior sem cobertura ajudaram a mudar a percepção sobre o tema.



Casos de atendimentos caros, dificuldades para acessar serviços de saúde ou complicações para resolver imprevistos passaram a circular com mais frequência, principalmente nas redes sociais.



Esses relatos tornam os riscos mais concretos. Aquilo que antes parecia distante passa a ser visto como algo possível, e isso influencia diretamente na decisão de contratar um seguro.



Mais do que saúde: um suporte completo



Embora a cobertura médica seja o principal motivo para contratar um seguro de viagem, ela não é o único benefício. Cada vez mais viajantes valorizam o suporte em outras situações que podem ocorrer durante o trajeto.



Entre elas:



Extravio ou atraso de bagagem



Cancelamentos ou mudanças de voo



Perda de documentos



Situações emergenciais em destino



Esses imprevistos fazem parte da realidade de quem viaja com frequência. Ter um suporte que ajude a resolver essas situações reduz o impacto e permite seguir com o roteiro sem grandes prejuízos.



Algumas soluções disponíveis no mercado, como as oferecidas pela Assist Card, ampliaram esse conceito, integrando diferentes tipos de assistência em um único serviço.



O fator tranquilidade



Além dos aspectos práticos, existe um fator que pesa bastante na decisão: a tranquilidade. Saber que existe um suporte disponível em qualquer situação muda completamente a forma de viajar.



Sem esse respaldo, qualquer problema pode gerar ansiedade e insegurança. Com ele, a experiência se torna mais leve, permitindo que o viajante aproveite melhor cada momento.



Esse aspecto emocional tem ganhado relevância, principalmente entre quem já enfrentou algum tipo de imprevisto no exterior.



Exigências internacionais e novas regras



Outro elemento que contribuiu para essa mudança é o aumento das exigências por parte de alguns países. Em vários destinos, o seguro de viagem passou a ser obrigatório para a entrada de turistas.

Isso acontece, por exemplo, em países do espaço Schengen, onde é exigida uma cobertura mínima para garantir assistência médica durante a estadia.



Mesmo em destinos onde não é obrigatório, a recomendação é cada vez mais forte. Esse contexto reforça a ideia de que viajar sem seguro deixou de ser uma prática comum.



Viagens mais frequentes, maior exposição



Com o aumento do número de viagens, cresce também a exposição a imprevistos. Quem viaja uma vez por ano pode nunca enfrentar um problema, mas quem viaja com frequência entende que as chances aumentam.



Essa percepção faz com que o seguro deixe de ser uma decisão pontual e passe a fazer parte da rotina de planejamento. Assim como documentos e reservas, a cobertura médica se torna um item essencial.



A evolução do perfil do viajante brasileiro



O comportamento do viajante brasileiro mudou. Hoje há mais informação, mais planejamento e uma visão mais completa sobre o que envolve uma viagem internacional.



Esse novo perfil valoriza não apenas o destino, mas toda a experiência. Isso inclui segurança, suporte e capacidade de lidar com imprevistos.



Nesse cenário, o seguro de viagem se encaixa naturalmente como um recurso que complementa essa preparação.



O custo-benefício mais evidente



Com o tempo, ficou mais claro para muitos viajantes que o seguro não representa um gasto desnecessário, mas sim um investimento.



Quando comparado ao valor total de uma viagem internacional, o custo do seguro costuma ser pequeno.

Por outro lado, o impacto de não ter cobertura em uma situação de emergência pode ser muito alto.



Essa relação entre custo e benefício é um dos principais motivos pelos quais mais brasileiros passaram a priorizar esse serviço.



Uma decisão que redefine a experiência de viajar



Priorizar o seguro de viagem não significa mudar o destino ou reduzir o orçamento, mas sim viajar de forma mais consciente. É uma decisão que não altera o roteiro, mas influencia diretamente na forma como o viajante se sente ao longo da experiência.



A possibilidade de contar com suporte em qualquer situação permite aproveitar o momento com mais segurança e menos preocupação.



Viajar mais preparado é a nova tendência



O crescimento do turismo internacional trouxe consigo uma nova forma de encarar o planejamento. Hoje, viajar não é apenas escolher para onde ir, mas também como se preparar.



Nesse contexto, o seguro de viagem se consolidou como uma peça fundamental. Não apenas por cobrir imprevistos, mas por oferecer uma base de segurança que acompanha o viajante em qualquer lugar.



Essa mudança reflete um comportamento mais informado e consciente, onde cada decisão é pensada para garantir uma experiência mais completa, do embarque ao retorno.

