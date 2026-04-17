SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A enfermeira Juliana Bezerra da Silva, 43, e o filho dela, Guilherme Machado, sem idade divulgada, foram indiciados sob suspeita de fraude processual pela Polícia Civil de São Paulo, em meio às investigações do acidente com Porsche que bloqueou o túnel Ayrton Senna, na zona sul da capital paulista, na manhã de segunda-feira (13).

"O condutor do veículo foi indiciado por fraude processual, fuga do local do acidente e por dirigir sem habilitação. Já a mulher responde por fraude processual", afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Os dois respondem ao processo em liberdade. As investigações ocorrem no 36º Distrito Policial (Vila Mariana), que segue com a coleta de novos depoimentos e buscas para elucidar o caso.

A polícia também investiga se Guilherme participava de um suposto racha.

A Folha de S.Paulo não conseguiu contato com o advogado Paulo Armando Hofling que representa mãe e filho. A reportagem deixou recado no escritório na manhã desta sexta-feira (17), mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Juliana esteve na delegacia e assumiu a responsabilidade pelo acidente. Ela afirmou que dirigia o Porsche que bateu na traseira de um Fiat Palio. A versão, no entanto, contraria o depoimento de testemunhas.

Imagem de câmera de monitoramento mostra quando um veículo passa em aparente alta velocidade. Na sequência, ocorre o acidente.

O veículo bateu na traseira de um Fiat Palio dentro do túnel. Jaci Pereira Filho, 51, e Rafaela Oliveira de Souza, 31, casal de comerciantes que estava no carro popular, disseram que Guilherme estava ao volante do Porsche e uma mulher, que se identificou como garota de programa, o acompanhava no banco do passageiro.

As vítimas contaram que Guilherme afirmou ter bebido e que ele e a acompanhante precisavam ir embora. Antes, anotou o número de telefone do casal. Segundo as testemunhas, ele disse que a mãe iria até o local do acidente para resolver tudo porque o seguro do carro estaria no nome dela. A suposta garota de programa foi embora em um táxi e Guilherme saiu em outro veículo.

Juliana compareceu ao 27° DP (Campo Belo) e afirmou que estava ao volante e que tinha ido buscar o filho e uma amiga, que ela disse não saber o nome, em uma casa noturna na Vila Nova Conceição para irem a Guarujá. A enfermeira afirmou que perdeu o controle da direção e bateu no Palio, mas não soube dizer o motivo da colisão. Contou que ainda não está totalmente acostumada com o Porsche porque está com o veículo há cerca de um mês e meio.

A mulher afirmou que machucou a coluna no acidente, que é operada, e por isso esperou o filho ir até as vítimas verificar o que tinha acontecido. Ela disse que pediu ajuda para ir ao hospital, pois estava com muita dor na coluna.

Ela passou pelo teste do bafômetro em momento posterior ao acidente, e o resultado para a detecção de ingestão de bebida alcoólica foi negativo.

Testemunhas, no entanto, dizem que Guilherme era o motorista do modelo esportivo e que aparentava estar em um suposto racha com outros dois carros de luxo.

Os policiais que atenderam a ocorrência conversaram com um funcionário do túnel e ele também disse que só havia duas pessoas dentro do carro esportivo.