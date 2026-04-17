SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu dois foragidos da Justiça que eram procurados sob suspeita de terem espancado um casal de idosos durante um roubo a residência, em dezembro de 2024, na zona leste de São Paulo. Um homem de 85 anos morreu em decorrência das agressões.

Os homens, de 27 e 31 anos, foram presos no bairro Artur Alvim após a PM receber uma denúncia anônima sobre dois foragidos da Justiça.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), no local, os agentes realizaram a abordagem no local e, após pesquisas, constataram mandados de prisão em aberto contra os dois. Os nomes deles não foram divulgados, o que impossibilitou o contato da reportagem com as defesas.

Eles foram encaminhados para a delegacia e o caso foi registrado como captura de procurado no 24º DP (Ponte Rasa).

CASAL DE IDOSOS FOI ESPANCADO EM CASA

O casal de idosos foi espancado na madrugada de 9 de dezembro de 2024, na rua Zacarias de Brito, na Vila Ré. O homem de 85 anos morreu em decorrência das agressões. A mulher, de 82, precisou ser internada.

Imagens de câmera de segurança mostram quando dois criminosos chegam ao local por volta das 3h. Segundo as gravações, um deles pulou o muro e entrou na residência. O outro aguardou na calçada. Pouco tempo depois, ele foi visto pulando o muro para fora, carregando alguns objetos, e indo embora com o comparsa.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), foi o filho do casal quem acionou a Polícia Militar. Ele diz que chegou em casa e encontrou a porta aberta.

Ao entrar, se deparou com o lugar revirado e posteriormente localizou seus pais feridos. O casal foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, mas o homem não resistiu. A mulher permaneceu internada.

O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) pelo 24º DP.