SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriado de Tiradentes, na terça-feira (21), vai alterar o horário de funcionamento de serviços públicos municipais e estaduaisna cidade de São Paulo a partir de segunda-feira (20), com ponto facultativo.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que o rodízio de veículos será suspenso na segunda e também não vigora na terça-feira, dia do feriado. As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da segunda-feira, como o rodízio de caminhões e a circulação de veículos pesados em Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões.

Na terça-feira, em razão do feriado a ciclofaixa de lazer será ativada.

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SAÚDE

Os hospitais estaduais funcionarão normalmente durante todo o período, garantindo atendimento de urgência e emergência em prontos-socorros, internações e centros cirúrgicos.

Já os postos da Fundação Pró-Sangue terão alterações:

- Segunda (20): Clínicas, Osasco e Mandaqui abrem das 8h às 16h; Dante Pazzanese e Barueri ficam fechados.

- Terça (21): Clínicas e Osasco funcionam das 8h às 16h; Dante Pazzanese, Mandaqui e Barueri permanecem fechados.

Algumas unidades de Saúde da rede municipal terão alteração em seu funcionamento. O atendimento será normal nas Assistências Médicas Ambulatoriais e nas Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde Integrada.

Nas AMAs/UBSs, a parte da UBS atenderá exclusivamente para vacinação contra gripe e multivacinação.

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo funcionam normalmente na segunda-feira e fecham na terça. O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (22), com agendamento prévio obrigatório.

Durante o feriado, os serviços digitais continuam disponíveis, permitindo consultas, solicitações e acompanhamento de demandas de forma online.

TRANSPORTES METROPOLITANOS

A operação do transporte sobre trilhos será ajustada ao longo do período. Na CPTM, a operação segue normal na segunda, com intervalos de dias úteis. Já na terça, os intervalos serão equivalentes aos de domingo.

No Metrô, as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata operam 24 horas até domingo (19). Na segunda, a operação será semelhante à de sábado e, na terça, com padrão de domingo.

A linha 17-ouro, que vai para o aeroporto de Congonhas, funcionará no feriado com horário reduzido, das 10h às 15h.

Durante o período, a circulação será monitorada e poderá haver inclusão de trens extras, conforme a demanda.

O embarque com bicicletas é permitido sem restrições de horário aos sábados, domingos e feriados. Nos dias úteis, há horários específicos e limite de bicicletas por viagem.

CULTURA

Diversos equipamentos culturais terão funcionamento especial, principalmente na terça-feira (21), quando parte deles estará aberta ao público.

- Bibliotecas: fechadas na segunda (20) e abertas na terça (21)

- Centros culturais e espaços como o Memorial da América Latina: fechados na segunda e abertos na terça

- Museus: funcionamento variado, com parte aberta no feriado e outros fechados ou com horários específicos

- Sala São Paulo: terá apenas visitas educativas na segunda e permanece fechada na terça

- Teatros: não funcionam durante o período

Alguns espaços terão entrada gratuita no feriado, enquanto outros mantêm cobrança.