SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, ganhará um mural de grafite em homenagem ao escritor e líder indígena Ailton Krenak. A obra foi desenvolvida pela artista e ativista indígena Daiaka Tucano.

O grafite será inaugurado no próximo domingo em celebração ao Dia dos Povos Indígena. Ele faz parte da programação da Virada Sustentável, maior festival sobre sustentabilidade do Brasil, que já teve 59 edições em 15 cidades do país.

O grafite vai ocupar a lateral do Edifício Guanabara, na avenida São João. Ele está sendo pintado pelos artistas Raphaela Loss, Dinorah Cristina e Wallace Mageste desde o dia 23 de março. Intitulada "Sol do Meio-Dia", a obra tem 30 metros de altura e 25 de largura.

O escritor e filósofo Ailton Krenak, 72, é um dos maiores defensores dos direitos dos povos originários e do meio ambiente no Brasil. Reconhecido internacionalmente, ele se tornou o primeiro membro indígena da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2024, ocupando a cadeira de número 5.

O mural foi concebido pela artista visual paulistana Daiara Tukano, 44, indígena da etnia Tukano. Mestre em Direitos Humanos, ela também atua em discussões sobre o direito à memória e verdade dos povos indígenas e na promoção das políticas culturais.

"Homenagear Krenak em um espaço de destaque na cidade valida a liderança indígena como protagonista das soluções para o futuro, e não apenas como vítimas do passado", diz André Palhano, cofundador da Virada Sustentável.

A inauguração ocorre às 13h deste domingo, na Praça das Artes, com entrada gratuita. O mural foi realizado com apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC), do governo de São Paulo. A obra teve patrocínio das empresas Vedacit e Iconic.