CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado (18), o Edifício Touring, na Praça Mauá, região central do Rio de Janeiro. O imóvel integra a programação do Rio Fashion Week 2026, que começou na última terça-feira (14).

De acordo com a prefeitura, as chamas já foram controladas e equipes do Corpo de Bombeiros atuam no trabalho de rescaldo. Ainda não há informações sobre feridos.

Por causa do incidente, a programação prevista para o último dia do evento pode sofrer alterações. Em publicação no X, o secretário Conservação e Serviços Públicos do Rio de Janeiro, Diego Vaz, disse que as chamas foram rapidamente controladas.

Durante a atuação das equipes, a orla Prefeito Luiz Paulo Conde, nas proximidades do Pier Mauá, chegou a ser interditada para garantir a segurança e facilitar o trabalho dos bombeiros.