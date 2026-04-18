Cabo Verde é um país pelo qual nós temos carinho grande e uma relação real, e hoje no Brasil há uma vontade de retomarmos nossos laços históricos e de conhecermos as nossas ancestralidades de maneira mais profunda.

ministra da Cultura do Brasil , Margareth Menezes, e o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde , Augusto Veiga, assinaram memorando esta semana em que se comprometeram ainda a fortalecer iniciativas já existentes.Segundo a ministra, que esteve em missão no país africano, foi criado um grupo de trabalho para consolidar e ampliar cada vez mais a cooperação entre Brasil e Cabo Verde.

Para o ministro da Cultura de Cabo Verde, o Brasil tem sido grande referência para o seu país nesse setor. Acredito que o memorando vai melhorar ainda mais as relações culturais entre os nossos países.

Digitalização de acervos

O ministro adiantou ainda que o seu país pretende utilizar muito a experiência do Brasil com a digitalização dos arquivos nacionais e sobre os incentivos a coproduções cinematográficas, além de ações conjuntas em economia criativa.

Acreditamos que por meio da cultura poderemos impulsionar ainda mais a relação entre os nossos povos.

Lei Rouanet

O compartilhamento de experiências em financiamento cultural, como a Lei Rouanet principal mecanismo de fomento à cultura no Brasil , está entre as ações que integram o memorando.



A ministra detalhou os avanços para a implementação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que concede segurança jurídica aos proponentes e artistas, além de tratar do impacto econômico da Lei Rouanet.

A cultura é um motor de desenvolvimento. E, para isso, estamos trabalhando na questão de prestar contas, fazer pesquisa de dados, para fazer uma devolutiva para a sociedade da importância do investimento na cultura.

Visita histórica

Durante a missão, Margareth Menezes conheceu espaços e equipamentos culturais de Cabo Verde, como a Cesária Évora Academia de Artes.

Lá, Margareth Menezes viu objetivos pessoais, discos, condecorações e vídeos da cantora cabo-verdiana, que morreu em 2011, aos 70 anos.

Conhecida como a Diva dos Pés Descalços, a cantora foi um dos nomes mais importantes da música do país.

