SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 33 anos que roubou uma mercearia em Botucatu, no interior de São Paulo, foi preso pela Guarda Civil Municipal no final da tarde desta sexta-feira (17) após ser baleado e atropelado ao tentar fugir.

Ele havia invadido o estabelecimento usando jaqueta, bandana e capacete. Com uma pistola -que depois a polícia descobriu ser falsa-, ameaçou e rendeu clientes e funcionários e levou cinco celulares, três iPhones e dois Samsung, além do dinheiro que estava no caixa, diz o boletim de ocorrência. Tudo foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento.

O dono do comércio, que segundo o registro policial tem registro como CAC (Caçadores, Atiradores e Colecionadores), reagiu assim que o homem deixou o local. Ele atirou quatro vezes contra o rapaz, que foi atingido pelos disparos e, na sequência, ainda atropelado por um veículo que passava na via.

A GCM chegou logo em seguida, mostram as imagens.

Identificado pela polícia como Diego Henrique de Faria. Ele foi preso em flagrante, socorrido e está internado no Hospital das Clínicas de Botucatu, onde permanece sob escolta. Os objetos, por sua vez, foram devolvidos às vítimas.

Não há detalhes sobre quem compõe sua defesa. A Folha telefonou para duas advogadas que o representaram em processos anteriores, de 2014 e 2019, mas não obteve retorno.