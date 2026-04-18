RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em flagrante sob suspeita de cobrar R$ 10 mil por um churrasquinho de uma turista britânica na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio, na segunda-feira (13).

Segundo a Polícia Civil, Caio Alencar confessou o crime em depoimento. Ele responderá por estelionato qualificado pelo emprego de dispositivo eletrônico.

Após a detenção, o suspeito passou por audiência de custódia, na quarta-feira (15), e teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. A decisão considerou que ele é primário e que o crime não envolveu violência ou grave ameaça.

De acordo com a Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), o suspeito abordou a vítima como ambulante e ofereceu o alimento por R$ 100. No momento do pagamento, porém, com a ajuda de um comparsa, utilizou uma máquina de cartão para registrar a cobrança de R$ 10 mil.

O Ministério Público havia pedido a conversão da prisão em preventiva, mas o pedido foi negado. A defesa solicitou o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória. A reportagem não identificou o advogado que representa o suspeito.

Como medidas cautelares, a Justiça determinou que o investigado compareça mensalmente em juízo, não se ausente da comarca por mais de dez dias sem autorização e mantenha o endereço atualizado.

A prisão ocorreu na altura do posto 5 de Copacabana, área de grande circulação de turistas. Policiais civis monitoravam a atuação do grupo após relatos de golpes semelhantes registrados na orla da zona sul carioca.

As investigações apontam que o suspeito integra um esquema estruturado de estelionatos contra estrangeiros, com atuação principalmente em Copacabana, Ipanema e Arpoador. Segundo a polícia, o comparsa que participou diretamente da fraude já foi identificado e é procurado.

De acordo com a Deat, o grupo atua com a abordagem direta a turistas, oferecendo produtos como comidas, bebidas e cigarros por valores acima do habitual. Na hora do pagamento, os operadores manipulam o terminal eletrônico ou utilizam maquininhas previamente adulteradas para inserir valores muito superiores aos informados verbalmente.

Em alguns casos, segundo os investigadores, a estratégia inclui distrair a vítima durante a transação ou induzi-la a digitar a senha sem conferir o valor exibido na tela, o que dificulta a percepção imediata do golpe.

A Polícia Civil afirma ter identificado múltiplos episódios com vítimas de diferentes nacionalidades, com prejuízos considerados elevados. As investigações continuam para identificar outros integrantes da associação criminosa e rastrear a movimentação financeira decorrente das fraudes.

A Delegacia de Apoio ao Turismo orienta que turistas e moradores redobrem a atenção ao realizar pagamentos com cartão, conferindo sempre o valor antes de inserir a senha, e recomenda que casos suspeitos sejam comunicados às autoridades.