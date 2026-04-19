Um novo ano costuma trazer reflexões sobre projeções para o futuro. Para muitas pessoas, isso significa repensar a carreira, buscar a primeira oportunidade profissional ou simplesmente entender o que está em alta no mercado de trabalho. E, se você está nessa fase, é importante saber: o jogo mudou, e muito, como afirma o mestre em Gestão e Estratégia, Júlio Alvarenga. Ele traz algumas orientações importantes sobre as transformações do mundo profissional.

“Estamos vivendo uma verdadeira revolução no mundo do trabalho. Não basta mais ter apenas conhecimento técnico, os chamados hard skills. As empresas estão buscando profissionais completos, que saibam lidar com pessoas, resolver problemas complexos e se adaptar rapidamente às mudanças”, afirma.

Alvarenga, que é professor dos cursos de Gestão de Recursos Humanos e Administração da Estácio, esclarece o que o mercado tem buscado atualmente: habilidades como pensamento crítico, inteligência emocional, criatividade e capacidade de trabalhar em equipe estão entre as competências mais valorizadas até 2030. São as chamadas soft skills, características que vão além do diploma e fazem toda a diferença no dia a dia profissional. “Essas informações constam no relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, que ouviu mais de mil empresas representando 14 milhões de trabalhadores”, detalha.

Para ilustrar, ele propõe uma comparação: imaginar dois candidatos com a mesma formação técnica. Aquele que demonstrar empatia, comunicação eficiente e capacidade de trabalhar sob pressão terá muito mais chances de conquistar a vaga. “As empresas já perceberam que é mais fácil ensinar uma ferramenta do que desenvolver atitudes e comportamentos”, analisa o professor da Estácio.

O profissional comenta ainda que as soft skills se tornaram protagonistas, e o motivo é simples. “A tecnologia avança numa velocidade cada vez maior. Muitas tarefas técnicas e repetitivas já podem ser automatizadas ou realizadas por inteligências artificiais, mas as máquinas não substituem a essência humana, a capacidade de se conectar com outras pessoas, de criar, de liderar, de se reinventar”, observa.

Segundo ele, as hard skills continuam importantes, mas têm se tornado competências com prazo de validade. “Um software que você aprende hoje pode estar obsoleto em três anos. Já a capacidade de aprender coisas novas, trabalhar em equipe e resolver conflitos permanece para sempre”, reforça.

Habilidades essenciais para quem quer trabalhar no comércio

Segundo Alvarenga, algumas habilidades são essenciais para quem deseja aproveitar as oportunidades de trabalho no comércio:

• Comunicação clara e eficiente, saber ouvir o cliente e transmitir informações de forma objetiva é fundamental.

• Proatividade, antecipar necessidades e buscar soluções demonstra maturidade profissional.

• Resiliência, o varejo é dinâmico e exige jogo de cintura para lidar com imprevistos e diferentes perfis de clientes.

• Trabalho em equipe, o sucesso depende da colaboração entre vendedores, estoquistas, caixas e gerentes.

• Foco em resultados, entender que cada atendimento impacta diretamente no desempenho da loja.

Dicas práticas para quem está começando ou mudando de carreira

Além de investir no desenvolvimento das soft skills, Alvarenga aconselha priorizar o autoconhecimento. “Entenda seus pontos fortes e as áreas que precisam de desenvolvimento. A jornada profissional começa de dentro para fora. Busque experiências diversas, estágios, trabalhos voluntários e até projetos pessoais ajudam a desenvolver habilidades e ampliar sua visão de mundo”, orienta.

Ele também sugere: “Valorize cursos técnicos e de graduação: eles oferecem base teórica e prática, além de um networking valioso. Invista na comunicação: ler, escrever bem e saber se expressar são diferenciais em qualquer área. Esteja aberto ao novo: a capacidade de aprender continuamente talvez seja a habilidade mais importante de todas. Se você está pensando em 2026 como o ano da sua virada profissional, saiba que o momento é agora. O mercado está em transformação e quem se preparar da forma certa terá um oceano de oportunidades pela frente”, conclui.