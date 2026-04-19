SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da Latam precisou retornar ao aeroporto de Guaulhos na noite deste sábado (18) logo após a decolagem. A aeronave, que tinha Nova York, nos Estados Unidos, como destino, ficou rodando em círculos pela região de São José dos Campos, no interior de São Paulo, até retornar ao aeroporto de origem.

Segundo a Latam Airlines, a aeronave apresentou problemas técnicos logo após a decolagem e, por isso, a viagem precisou ser interrompida.

"Após o pouso, que ocorreu em total segurança, os passageiros foram desembarcados e a aeronave entrou em manutenção", disse a companhia aérea, em nota.

A Latam informou ainda que ofereceu assistência a todos os clientes, que foram reacomodados no voo LA9510, programado para às 16h30 deste domingo (19).

"A Latam reforça que a segurança é um valor inegociável e que todas as suas operações seguem rigorosamente os mais elevados padrões técnicos e regulatórios", disse a companhia.