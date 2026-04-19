SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um suspeito foi preso em São Paulo na última quinta-feira (16) acusado de furtar o cãozinho de sua ex-companheira em um pet shop.

Ele teria usado uma máscara realista de silicone para enganar os funcionários do estabelecimento. Câmeras de segurança captaram imagens do homem, vestido com a máscara, raptando o animal.

Homem usa máscara para furtar cachorro da ex Divulgação Polícia Civil Homem usa máscara para furtar cachorro da ex Imagem pequena **** Segundo a Polícia Civil, ele tentou usar o cachorro para exigir que a mulher retirasse a medida protetiva que tinha contra ele.

O homem foi preso em flagrante em sua casa na avenida do Rio Pequeno, zona oeste da capital. Ele vai responder por violência doméstica, ameaça, perseguição e coação, segundo a polícia.

O cachorrinho foi devolvido à dona em segurança. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM Oeste).