O pensador e líder indígena Ailton Krenak foi homenageado com um mural no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

O mural, criado por Daiara Tukano, também foi idealizado para celebrar o Dia dos Povos Indígenas, neste domingo (19).

A arte foi finalizada na última sexta-feira (17) e ocupa a empena (parede lateral externa em janelas ou portas) do Edifício Guanabara, localizado na Avenida São João. A produção é de autoria de Eduardo Sarreta e André Firmiano e pintura das artistas Raphaela Loss e Dinorah Cristina.

A intervenção foi projetada pela Virada Sustentável, uma iniciativa que promove a sustentabilidade na capital paulista desde 2011.

Para o cofundador da Virada, André Palhano, a escolha de homenagear Krenak foi pela importância do pensador como um dos maiores símbolos indígenas do país.

Krenak é um dos maiores intelectuais vivos do país, com uma obra que questiona o conceito ocidental de humanidade separada da natureza. [...] Ele representa o movimento indígena e convida o cidadão a pensar a relação entre a vida urbana e a natureza, incluindo a existência de indígenas urbanos em São Paulo, que também é terra indígena, explica André Palhano.

O projeto teve o apoio do Programa de Ação Cultural ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do governo de São Paulo.

* Estagiário sob supervisão de Odair Braz

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