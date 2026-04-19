RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma explosão envolvendo uma carreta bitrem carregada com combustível deixou duas pessoas mortas na tarde deste domingo (19), na via Dutra, em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na altura do km 273, e os dois sentidos da rodovia chegaram a ser interditados.

De acordo com a concessionária CCR RioSP, a ocorrência foi registrada por volta das 14h54, na pista no sentido Rio. Ao todo, seis vítimas foram confirmadas: duas morreram no local, três ficaram em estado grave e uma sofreu ferimentos moderados.

Segundo testemunhas, o tanque da carreta teria atingido outros dois veículos que pegaram fogo.

Os feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Dois foram encaminhados para a Santa Casa de Barra Mansa e outros dois para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

As causas da explosão ainda não foram confirmadas e seguem sendo apuradas.

Por volta das 19h, havia cerca de 10 km de congestionamento no sentido Rio de Janeiro e 7 km no sentido São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros permanecem no local prestando atendimento.